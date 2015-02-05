Керрі прибув до Києва (фото)

Про це у Twitter повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, розмістивши світлини літака, на якому прилетів Керрі.

"Ласкаво просимо до України", - написав Пайєтт.

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