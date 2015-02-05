Керрі прибув до Києва (фото)
11:50, 05 лютого 2015Політика
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Держсекретар США Джон Керрі прибув до України.
Керрі прилетів до Києва / @jimsciutto
Про це у Twitter повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, розмістивши світлини літака, на якому прилетів Керрі.
"Ласкаво просимо до України", - написав Пайєтт.
Читайте такожЩо очікувати Києву від візиту Держсекретаря США Джона КерріЯк повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.00 президент України Петро Порошенко проведе у Києві зустріч з Керрі. Також Керрі планує зустрітися з прем'єр-мінстром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та народними депутатами.
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