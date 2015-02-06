Український дипломат про "план Путіна": платять вдови українських солдатів, а гуляє Росія

Про це пише український дипломат, колишній генконсул України у Стамбулі, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook.

"Дякуючи тому, що демократія річ слабо придатна для збереження "страшенних таємниць", ми починаємо отримувати "зерна правди" про несподівані дипломатичні зиґзаґи останніх днів", - розповів він.

За його словами, передусім "зрозуміло чому нічого не зрозуміло".

"Це пов'язано з блискавичним темпом подій. 4-го лютого лідери Франції і Німеччини отримали пропозицію Путіна по "українському врегулюванню", а 5-го вони вже обговоривши цей план і між собою, і висловивши своє попереднє "фе" Путіну, прибули в Київ. Менше доби для дипломатії в звичайних обставинах - це ніщо. За цей час іноді навіть звіти про попередні зустрічі і переговори не встигають оформити", - пише Яременко.

З повідомлень різних джерел можна реконструювати, що це є спосіб перетворити Донбас на нове Придністров'я чи Абхазію.

Читайте такожУ своєму "мирному плані" Путін погрожує зрівняти Донбас з землею - журналістка"Швидше за все мова йде про "повернення окупованої території" до складу України з якимось особливим статусом, при цьому сам край залишався б під контролем "миротворців", звичайно ж за участю Росії. Тобто, платять вдови українських солдат, а гуляє Росія", - пише Яременко.

Також він підтвердив повідомлення Мустафи Найєма, що цей план Росія намагалася просунути в обхід України, але Франція і Німеччина наполягли на офіційному інформуванні Києва.

"Ця ситуація також дає підстави зробити ще пару попередніх висновків. Нові "миротворчі ініціативи Путіна" збіглися у часі з кривавими і безглуздими подіями навколо спроб захопити Дебальцеве.

Наш прогноз щодо того, що Путін наступатиме доти, поки матиме ресурси, збувається. Але той факт, що ініціативи політичного врегулювання Путін висуває ще до досягнення будь-яких серйозних успіхів військової кампанії, як на мене, може свідчити лише про одне - він вже невпевнений, що досягне значно більшого.

Це ще не перемога, але це те, що дає надію починати уявляти її, перемоги, обриси", - вважає Яременко.

Також він заявив, що нинішня дипломатична активність поки що не принесе миру, а план Путіна є неприйнятним, і франко-німецьке посередництво вже їде в Москву з контрпропозиціями, яких Путін наразі прийняти не зможе.

При цьому в Адміністрації президента і в МЗС стверджують, що ні про який "план Путіна" на переговорах не йшлося, а тільки про механізми імплементації раніше укладених Мінських угод.