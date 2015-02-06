Путін пропонував Олланду і Меркель вирішувати долю України без залучення української сторони - Найєм

Російський президент пропонував обговорити план по Україні без будь-якого залучення української сторони, повідомив депутат ВР, раніше журналіст Мустафа Найєм з посиланням на високопоставленого учасника запланованої на найближчий час Мюнхенської конференції.

"План з урегулювання ситуації в Україні був переданий Франсуа Олланду і Ангелі Меркель учора в другій половині дня. Спочатку пропозиції Кремля були передані тільки європейцям. Російський президент пропонував обговорити план по Україні без (!!) залучення української сторони. Тобто, взагалі, без будь-якої участі офіційних осіб з України", - написав Найєм.

За його словами, Олланд і Меркель "думали недовго", після чого Кремлю було передано ультимативну вимогу передати той само пакет пропозицій з "планом Путіна" українській стороні.

Читайте такожПутін запропонував Меркель і Олланд створити нове Придністров'я в Україні - ЗМІ"У Москві довго сперечалися, але в результаті по-імперськи незграбно поступилися і до вечора Кремль офіційно передав пропозиції Володимира Путіна - Петру Порошенку. А ще через кілька годин Москву ввічливо поставили ще перед одним фактом: перед приїздом до Москви Ангелла Меркель і Франсуа Олланд відвідають Київ і прибудуть на переговори до Москви, вже ознайомившись з думкою української сторони", - розповів Найем.

Цей випадок передає атмосферу маразму в російській політиці, вважає депутат.

"Судячи з усього, Володимир Путін - на відміну від Олланд і Меркель - так нічого і не зрозумів. Ситуацію в Україні можуть обговорювати де завгодно - у Брюсселі, Берліні, Вашингтоні чи Москві навіть... Але доти, поки за столом переговорів не буде України, цей міжсобойчик закінчиться ще однією бійнею, свідками якої ми вже були, коли панове опозиція Яценюк-Кличко-Тягнибок разом з європейцями підписували угоду з Віктором Януковичем", - резюмував він.