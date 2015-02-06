Ярема звернувся до генпрокурора РФ щодо екстрадиції Януковича і Ко

Генеральний прокурор Віталій Ярема заявив, що звернувся до генпрокурора РФ Юрія Чайки з проханням видати Україні екс-президента Віктора Януковича та його поплічників, колишніх високопосадовців, які переховуються в Росії від українського правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема повідомив на засіданні парламенту.

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Він зазначив, що кримінально-процесуальне законодавство до останнього часу не дозволяло притягнути Януковича і його спільників до кримінальної відповідальності.

За словами Яреми, після ухвалення Верховною Радою закону про заочне кримінальне провадження і заочне засудження, правоохоронні органи «розпочали відповідну роботу».

Ярема зауважив, що, на превеликий жаль, ані прокуратура, ані інші правоохоронні органи України не можуть притягнути до відповідальності колишніх високопосадовців, які втекли до РФ.

«Я звернувся до генерального прокурора РФ Чайки з проханням, щоб їх екстрадували на територію України”, - підкреслив Ярема.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після декількох місяців протестів в Україні, які закінчились кровопролиттям.

Щодо Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки й низки інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

12 січня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Януковича, Миколу Азарова і ще декількох чоловік.

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16 січня генпрокурор Віталій Ярема заявив, що Генеральна прокуратура готує пакет документів для початку процедури екстрадиції з РФ Януковича, Азарова й інших українських високих чиновників, яких Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.

Після цього генпрокурор РФ Чайка заявив, що Україна не направляла запитів до Росії про видачу Януковича.

29 січня 2015 р. міністр юстиції РФ Олександр Коновалов також заявив, що не одержував документи про видачу Києву Януковича чи членів його родини.