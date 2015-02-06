Ярема не зміг побачити в своїх замах Бачуні і Даниленку корупціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Єгора Соболєва.

Соболєв зазначив, що Ярема повинен почати боротьбу з корупцією зі своїх заступників.

«Звідки у Бачуна 6 млн задекларованих подарунків? А в Даниленка звідки три квартири, два будинки і 1,5 тис. га землі?», - запитав Соболєв.

У відповідь Ярема зазначив, що щодо Бачуна і Даниленка були проведені службові розслідування, «і ні про яких 1,5 тисячі гектарів мова не йде».

«Це все надумані цифри», - стверджує Ярема.

Він підкреслив, що «проводилися службові розслідування за дорученням президента України та з залученням СБУ, і порушень не виявлено».

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Відповідаючи на питання Соболєва про те, чому на посаду прокурора Донецької області був призначений Микола Франтовський, а прокурором Києва - Сергій Юлдашев, Ярема зазначив, що, згідно з законом про люстрацію, ці два прокурора «підпадають під другу хвилю люстрації, і як тільки вони не пройдуть цю люстраційні перевірку, то будуть звільнені відповідно до закону «Про очищення влади».

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ опублікували фото дачі скандального заступника генерального прокурора України Анатолія Даниленка.