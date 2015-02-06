Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій нагадав, що наступне засідання ВР відбудеться у вівторок, 10 лютого.

Нагадаємо, сьогодні в Раді Ярема виступив з інформацією про стан законності в державі та хід розслідування резонансних злочинів.

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Комі того, він розповів, що до суду направлено лише 8 справ щодо вбивств "майданівців", 250 справ ще розслідують.