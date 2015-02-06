Пукач на розгляді апеляції: те, що було, я все визнаю
Колишній начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач хоче проведення об'єктивного розслідування справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це він заявив перед початком розгляду апеляції. На запитання журналістів про те, яким має бути засідання, Пукач заявив: "Об'єктивним, правдивим і істинним", пише ТСН.ua.
"А те, що було, я все визнаю. В одну годину, в одну хвилину, в одну секунду я не міг бути і на Печерську, і на Теремках, і на Шевченка, і на бульварі Лесі Українки. Все в чому я винний, я розповім судді", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи визнає він себе винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Пукач сказав: "Я все розповім судді, щоб не давати козирів продажним журналістам".
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