Пукач на розгляді апеляції: те, що було, я все визнаю

Про це він заявив перед початком розгляду апеляції. На запитання журналістів про те, яким має бути засідання, Пукач заявив: "Об'єктивним, правдивим і істинним", пише ТСН.ua.

"А те, що було, я все визнаю. В одну годину, в одну хвилину, в одну секунду я не міг бути і на Печерську, і на Теремках, і на Шевченка, і на бульварі Лесі Українки. Все в чому я винний, я розповім судді", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи визнає він себе винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Пукач сказав: "Я все розповім судді, щоб не давати козирів продажним журналістам".

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