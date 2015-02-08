Порошенко знову наголосив, що він є «президентом миру», а не війни

Президент України Петро Порошенко переконаний, що тільки Мінські домовленості можуть стати шляхом стабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Я впевнений, що тільки Мінський меморандум і Мінський протокол можуть стати шляхом стабілізації ситуації в Україні", - заявив він.

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