Порошенко знову наголосив, що він є «президентом миру», а не війни
00:45, 08 лютого 2015Політика
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Президент закликав до негайного припинення вогню на сході України.
Порошенко виступає за припинення вогню на Донбасі / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко переконаний, що тільки Мінські домовленості можуть стати шляхом стабілізації ситуації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
"Я впевнений, що тільки Мінський меморандум і Мінський протокол можуть стати шляхом стабілізації ситуації в Україні", - заявив він.
Читайте такожПорошенко: Україна готова в будь-який час повністю припинити вогонь на Донбасі Порошенко вкотре наголосив, що він є «президентом миру», і закликав до негайного припинення вогню на сході України.
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