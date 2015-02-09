Генерал Кларк вважає, що Путіна можна зупинити трьома шляхами

Таку думку висловив колишній командувач силами НАТО в Косово, генерал армії США у відставці Уеслі Кларк в інтерв'ю ТСН. За його словами, домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним можна завдяки трьом складовим.

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Зокрема, мова йде про опір українців військовій агресії РФ. "Це те, що дійсно шокувало Путіна, тому що він колись говорив, що Україна - несправжня держава, і він думав, що українці не нададуть йому опору, або принаймні не будуть чинити опір і битися з ним так наполегливо і жорстко, як вони це роблять вже майже рік. І ось це те, чим він був дійсно здивований", -переконаний Уеслі Кларк.

При цьому він додає, що другим важелем впливу на агресивну політику Росії є дипломатичний тиск. "І я думаю, що один з найбільш значущих шляхів впливу - економічні санкції. І ці санкції вже кусаються, вони вже зробили йому (Путіну, - Авт.) боляче. Вони ще не такі болючі, не так сильно його калічать, як хотілося б, але вони подіють, більш того, якщо їх ще трошки затягнути, можна отримати кілька вигідних речей. І те, в чому Володимир Путін помиляється, так це в тому, що Захід побоїться затягувати пояс через певний брак рішучості, і ще через рішення деяких західних країн. Але ось тут Путін сильно помиляється, тому що західні компанії відповідальні за свої рішення і таки посилять санкції. Якщо це буде необхідно", - зазначає колишній командувач силами НАТО в Косово.

При цьому Уеслі Кларк заявив, що на політику російського президента вплине і міжнародна підтримка, яка дозволить Україні захиститися від зовнішньої агресії. "Може йти мова про тренінги, про постачання якихось необхідних складових, і третє і не останнє - моральна підтримка. Від США Україна має дуже сильного друга і дуже сильну всебічну підтримку. Від Європи, звичайно, теж. Від Німеччини, наприклад. Але зараз я говорю ще й про повагу до української незалежності, до її суверенності, це якщо мова йде про ставлення до Криму. Але ось що дійсно може переломити ситуацію, так це те, що український народ просто не хоче бути частиною Росії, вони хочуть бути незалежними. І поки це буде залишатися баченням українського народу свого майбутнього, зрештою Україна виграє", - зазначив він.