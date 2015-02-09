Генерал Кларк назвав найпотужнішу зброю проти російської агресії

Про це в інтерв'ю ТСН заявив колишній командувач силами НАТО в Косово, американський генерал у відставці Веслі Кларк.

"Те, що я б радив: український уряд має бути дуже добре організованим, пропускати крізь себе дуже багато інформації, перш ніж робити якісь заяви, дії повинні бути добре керовані і координовані. І ще: найсильніша зброя - сила правди. Публічна інформація", - сказав Кларк.

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Колишній командувач силами НАТО в Косово вважає, що російський народ розуміє, що вся кампанія агресії щодо України виходить від Володимира Путіна, і що якби не він, росіяни її не підтримали б.

Тому Веслі Кларк закликає українців пояснювати своїм російським родичам, що насправді відбувається в Україні.

"Я б хотів і надихнути, і попросити українців, які мають родичів у Росії, про персональні переговори, персональні розмови, навіть незважаючи на весь негатив. Кожен день ви повинні пояснювати, що ви бачите", - сказав Кларк.