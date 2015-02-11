Пряма трансляція переговорів у Мінську
19:07, 11 лютого 2015Політика
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До Мінська на переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі прибули всі представники "нормандської четвірки".
REUTERS
Сьогодні, 11 лютого, в Мінську відбудеться зустріч президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зарубіжні лідери мають обговорити пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.
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Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд проведуть "коротку бесіду" з главою української держави Петром Порошенком до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Мінську.
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