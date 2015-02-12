Меркель та Олланд пожертвували Україною заради інтересів власних країн - віце-президент Європарламенту

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив заступник президента Європейського парламенту Яцек Чарнецький, коментуючи досягнуті домовленості.

"Меркель з Олландом, без участі ЄС і відстоюючи економічні інтереси своїх держав, пожертвували Україною. Цей мир однозначно вигідніший Москві, ніж Києву, тому що де-факто політично санкціонує досягнення РФ", - сказав він.

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"Це не перемога України. Думаю, що сьогодні більше радіють у Москві, ніж у Києві", - додав Чарнецький.

На його думку, українські високопосадовці намагаються зараз "робити гарну міну за поганої гри".

Чарнецький також зазначив, що частина європейських держав "хотіла б мати спокій за будь-яку ціну", і їм вдалося цього досягти.

Крім того, він висловив переконання, що підтримувані Москвою проросійські бойовики не зупиняться на досягнутих рубежах і рано чи пізно продовжать наступ.

"Якщо хтось вірить, що сепаратисти не захочуть жодної сотки чи гектару української землі, то помиляється", - сказав віце-президент ЄП.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президентів України Петра Порошенка, Франції Олланда, Росії Володимира Путіна і канцлера ФРН Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачене звільнення та обмін усіх заручників.