Опубліковано відео діалогу Порошенка і Лукашенка: "Він затіяв брудну гру". - "Всі це зрозуміли"

Спочатку на відеозаписі з Мінська, чути, як Порошенко сказав «Важко», вочевидь, коментуючи хід переговорів у "нормандському форматі", які тривали близько 16 годин.

"Він затіяв нечесну й брудну гру", - сказав Порошенко, вочевидь, кажучи про президента Росії Володимира Путіна.

"Я знаю, знаю. Але всі зрозуміли це", - відповів Лукашенко, киваючи.

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На відео також зафіксовано момент, коли охоронець президента зачепив оператора. Порошенко допоміг журналісту піднятися, а потім вибачився.

Нагадаємо, 12 лютого завершилися переговори лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації у Донбасі. Результатом стало прийняття Декларації президентів України, Франції, РФ і канцлера Німеччини в підтримку Комплексу заходів по виконанню Мінських угод.