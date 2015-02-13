Опубліковано відео діалогу Порошенка і Лукашенка: "Він затіяв брудну гру". - "Всі це зрозуміли"
Оператори в Мінську зафіксували, як президент України Петро Порошенко сказав президенту Білорусі Олександру Лукашенку, що проти України ведеться "брудна гра".
Спочатку на відеозаписі з Мінська, чути, як Порошенко сказав «Важко», вочевидь, коментуючи хід переговорів у "нормандському форматі", які тривали близько 16 годин.
"Він затіяв нечесну й брудну гру", - сказав Порошенко, вочевидь, кажучи про президента Росії Володимира Путіна.
"Я знаю, знаю. Але всі зрозуміли це", - відповів Лукашенко, киваючи.
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На відео також зафіксовано момент, коли охоронець президента зачепив оператора. Порошенко допоміг журналісту піднятися, а потім вибачився.
Нагадаємо, 12 лютого завершилися переговори лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації у Донбасі. Результатом стало прийняття Декларації президентів України, Франції, РФ і канцлера Німеччини в підтримку Комплексу заходів по виконанню Мінських угод.