Порошенко: немає впевненості у виконанні мінських домовленостей

Про це він сказав в навчальному центрі Національної гвардії в Нових Петрівцях Київської області.

Читайте такожКанада готова постачати Україні зброю у разі невиконання мінських домовленостей

"Нам вдалося досягти домовленостей, які дають надію, що події на Донбасі з гарячої стадії перейдуть у стан політичного врегулювання. Я хочу, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій і щоб я не справляв враження наївної людини. Нам до миру ще ой як далеко. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає ні в кого. Але особливість вчорашніх домовленостей - в тому, що переговори проводилися не в рамках тристоронньої контактної групи, а безпосередньо президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини з президентом РФ Путіним. І є надія, що відтепер, все ж, ситуація піде по шляху деескалації, припинення вогню, відведення важкої зброї, і саме цей шлях, я сподіваюся, приведе нас до миру", - сказав Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Мінськ 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна. За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів. Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на Донбасі 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Також передбаченийобмін і звільнення всіх заручників.