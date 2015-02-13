У Кремлі заявили, що РФ не є стороною конфлікту і не повинна виконувати мінські домовленості

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

«Росія — це країна, яку покликали сторони конфлікту. Це країна, яка закликала сторони конфлікту підписати комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей. Але Росія не є стороною, яка виконує цей комплекс заходів. Це країна, яка виступає гарантом, яка виступає із закликом, але, безумовно, це не сторона, яка повинна виконувати дії для цього. Ми просто не можемо цього робити фізично, тому що Росія не є учасником цього конфлікту», - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що Росія розраховує на виконання всіх пунктів документа щодо врегулювання ситуації на сході України, який було прийнято в ході «нормандського» саміту в Мінську.

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«Все, що записано в плані, — все підлягає виконанню», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 11-12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президентів України Петра Порошенко, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції, Німеччини й РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачено звільнення й обмін усіх заручників.