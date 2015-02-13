Конституційний суд відкрив провадження щодо "мовного закону"

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті КС.

«Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, конституційне подання 57 народних депутатів України щодо конституційності Закону України «Про засади державної мовної політики» надійшло до Конституційного суду 10 липня 2014 р.

Читайте такожМовне питання є штучним, але люди повинні знати, хто «розхитує цей човен» - ФаготДовідка УНІАН. Закон "Про засади державної мовної політики" набув чинності 10 серпня 2013 року.

Законом передбачено, що у 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

Свого часу ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Верховна Рада 23 лютого 2014 р. визнала таким, що втратив силу, закон про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в.о. президента України і голова ВР Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.