Конституційний суд відкрив провадження щодо "мовного закону"
Конституційний суд України відкрив провадження за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про засади державної мовної політики“ від 3 липня 2012 року № 5029–VI.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті КС.
«Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Суду», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, конституційне подання 57 народних депутатів України щодо конституційності Закону України «Про засади державної мовної політики» надійшло до Конституційного суду 10 липня 2014 р.
Читайте такожМовне питання є штучним, але люди повинні знати, хто «розхитує цей човен» - ФаготДовідка УНІАН. Закон "Про засади державної мовної політики" набув чинності 10 серпня 2013 року.
Законом передбачено, що у 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.
Свого часу ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.
Верховна Рада 23 лютого 2014 р. визнала таким, що втратив силу, закон про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в.о. президента України і голова ВР Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.