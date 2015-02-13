Болгарські праворадикали на зустрічі з Аксьоновим визнали Крим Росією

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу кримського окупаційного уряду.

Болгарська делегація зустрілася з "головою" Криму Сергієм Аксьоновим.

«Ми повинні об'єднуватися і думати про те, як спільно будувати економічні проекти, які, незважаючи на санкції, забезпечать достатньо комфортне процвітання Болгарії, Російської Федерації та Криму», - сказав Аксьонов.

Голова парламентської групи партії «Атака», голова групи по взаємодії з Росією при парламенті Болгарії Волен Сидеров на зустрічі заявив, що його однопартійці визнають Крим у складі Російської Федерації.

Читайте такожЗМІ: Французькі ультраправі отримають від Кремля 40 мільйонів євро"В Болгарії дуже часто відбувається дезінформація з приводу подій, що відбулися в Криму і про те, що зараз відбувається на сході України. Ми на власні очі побачили, що в Криму протікає нормальне життя, люди повноцінно живуть, ніякої напруги немає, і це ми обов'язково скажемо в болгарському парламенті. Ніякого сумніву немає, ми хочемо сказати категорично - партія «Атака» і ми як парламентарі - що Болгарія визнає Крим у складі Російської Федерації", - цитує Сидерова прес-служба кримського "уряду".

Довідка. Партія "Атака" - популістська болгарська праворадикальна партія. На останніх виборах набрала 4,5% голосів, отримавши 11 з 450 місць у болгарському парламенті. Виступає за позаблоковий статус країни, розірвання договорів з ЄС, визнання православ'я офіційною релігією.

У березні 2014 року разом з іншими ультраправими і неонацистськими організаціями Європи посилала спостерігачів на референдум в Криму.