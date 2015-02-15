Яценюк анонсував підвищення ціни газу для населення

Про це в неділю аявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми поступово, протягом двох років, повинні дійти до реальної ціни природного газу», - сказав голова уряду.

Він додав, що це з одного боку потягне підвищення цін та тарифів, а з іншого боку – уряд запропонує нову систему субсидій.

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«Кожному громадянину прийде два аркуші паперу – заява та декларація. І якщо людина буде розуміти, що вона відповідає критеріям з отримання субсидії, і вона заповнила декларації, навіть не треба ходити до служби. І там служба сама ухвалює рішення про отримання субсидій. Загальний обсяг ми даємо (на субсидії – УНІАН) - 12,5 млрд грн», - зазначив Яценюк.