У Мінську Путін і Порошенко кричали один на одного, а Меркель ігнорувала алкоголь - ЗМІ

Як повідомляє Новое Время з посиланням на видання, розмова видалась непростою і тривала всю ніч, в кімнату заносили безліч бутербродів і кави.

"За години переговорів учасників не раз хилило в сон, часом вони навіть клали голову на стіл. В кімнаті стояло багато алкоголю, проте Ангела Меркель навіть не доторкнулася до нього", - пише видання.

За даними Spiegel ключовою перешкодою на переговорах стало питання Дебальцевого, яке утримується українськими військами в оточенні терористів. В дискусії український президент Петро Порошенко звертався до Путіна "на ти". Кілька разів глави держав зривалися з місць і почали кричати один на одного.

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"Часом ставало шумно, коли Путін і Порошенко починали словесну перепалку. Тим не менш, вони швидко заспокоювались. Часом вони вставали з місця і відходили, щоб обговорити делікатні питання особисто, але після поверталися і продовжували переговори. Персональні відносини між президентами хороші, оскільки вони зверталися один до одного на "ти", - каже видання.