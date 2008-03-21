У Балоги привітали кроки Тимошенко

Секретаріат Президента наполягає, щоб уряд у змінах до державного бюджету на 2008 рік передбачив реальний показник інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що інфляційні очікування в суспільстві виникають серед іншого через недовіру населення до урядових структур.

“Тому я підтримую в сьогоднішніх умовах, щоб при підготовці бюджету був запроваджений новий розрахунок інфляції, який би базувався на реальних показниках”, - сказав О.ШЛАПАК.

Водночас він не оприлюднив відповідні розрахунки Секретаріату Президента, але висловив думку, що розрахунок НБУ - 12% - є тим показником, від якого можна відштовхуватись.

О.ШЛАПАК підкреслив, що інфляцію неможливо подолати швидкими темпами, оскільки вона має об’єктивний характер. Він зауважив, що кроки уряду, направлені на подолання інфляції, враховуючи продовження тенденції підвищення світових цін, можуть подіяти не раніше, ніж за півроку.

“Безперечно, потрібно вітати кроки уряду і НБУ, які вони застосовують як оперативні заходи: прямий доступ виробника до споживача, проведення ярмарків, утворення нових ринків тощо”, - сказав він.

Також О.ШЛАПАК підтримав ініціативу Міністерства фінансів, яке розглядає можливість залучення коштів фізичних осіб для фінансування державних облігацій під Євро-2012 та інші цілі й таким чином забрати з ринку додаткову грошову масу, що знаходиться у людей.

Водночас О.ШЛАПАК підкреслив, що боротись з інфляцією потрібно системними заходами. Серед іншого він назвав розвиток підприємництва, посилення контролю за державними монополіями, а також реформування сільськогосподарської сфери.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.