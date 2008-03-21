Виборчком призначив початок виборчої кампанії в Києві

Київська міська територіальна виборча комісія офіційно оголосила, що виборчий процес з виборів Київського міського голови та депутатів Київради розпочинається 26 березня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам голова КМТВК Галина БІЛИК, посилаючись на сьогоднішнє рішення засідання комісії.

За її словами, було прийнято план організаційних заходів з підготовки та проведення виборів в Києві, що відбудуться 25 травня. Також комісія затвердила формат документації, необхідної для подання в тервиборчком, від кандидатів на посаду Київського міського голови та депутатів Київради.

Г.БІЛИК повідомила, що згідно з прийнятим планом, висунення кандидатів у мери та до Київради починається з 26 березня і закінчується 15 квітня.

За її інформацією, утворення виборчих дільниць має завершитись до 4 квітня.

Вибори відбуватимуться 25 травня з 7.00 ранку до 22.00.

Рішення про результати голосування міський тервиборчком має прийняти і оголосити до 4 червня.

Г.БІЛИК також повідомила, що на сьогоднішній день КМТВК забезпечена матеріально і має все необхідне для роботи. Єдиною проблемою поки що є приміщення для прийому документів від кандидатів. Але, за словами Г.БІЛИК, це питання буде скоро вирішене, "оскільки міська влада завжди йде назустріч".

За її прогнозом, активність виборців 25 травня буде "нормальною", незважаючи на те, що дата виборів збігається зі святкуванням Дня Києва, оскільки виборці в столиці дуже активні завжди.

Щодо необхідної суми на підготовку та проведення виборів в Києві, то вона повідомила, що фінансування здійснюватиметься з держбюджету. Зі свого боку тервиборчком направив свої пропозиції щодо цього фінансування в Центральну виборчу комісію. Орієнтовна сума, за словами Г.БІЛИК, становить 13-15 млн. грн. Остаточний кошторис по виборах має затвердити Кабінет Міністрів.

Щодо можливості зміни дати проведення виборів в Києві, то Г.БІЛИК сказала, що це можливо лише у випадку, якщо будуть внесені зміни у постанову ВР про вибори Київського міського голови та Київради щодо термінів їх проведення.