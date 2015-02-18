Після Сталіна у Криму відкриють пам'ятник "беркутівцю"

19:20, 18 лютого 2015
Політика
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19 лютого в Євпаторії урочисто відкриють пам'ятник старшому прапорщику спецпідрозділу "Беркут" Андрію Федюкіну, загиблому в Києві рік тому.

Reuters

Кована скульптурна композиція у вигляді пробитого щита, каски і троянди встановлена біля міського відділу "поліції", повідомляє РИА Новости.

Як заявила авторка ідеї пам'ятника, голова громадської організації "Крила життя" Богдана Говердовська, метою встановлення пам'ятника є "виховання почуття патріотизму".

Читайте такожКульт особи Путіна в Криму є оберегом проти місцевої влади - експертРаніше в окупованому Криму за участю вищих посадових осіб РФ був відкритий пам'ятник Рузвельту, Черчилю та Сталіну. Також на півострові активно обговорюється ідея встановлення пам'ятника Путіну.

Як заявив сьогодні в інтерв'ю колишній комендант Майдану, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, під час розстрілів 18-20 лютого на Майдані по протестувальниках і силовиках стріляли одні і ті само снайпери. На його думку, це були співробітники російських спецслужб.

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