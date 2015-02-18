Після Сталіна у Криму відкриють пам'ятник "беркутівцю"

Кована скульптурна композиція у вигляді пробитого щита, каски і троянди встановлена біля міського відділу "поліції", повідомляє РИА Новости.

Як заявила авторка ідеї пам'ятника, голова громадської організації "Крила життя" Богдана Говердовська, метою встановлення пам'ятника є "виховання почуття патріотизму".

Читайте такожКульт особи Путіна в Криму є оберегом проти місцевої влади - експертРаніше в окупованому Криму за участю вищих посадових осіб РФ був відкритий пам'ятник Рузвельту, Черчилю та Сталіну. Також на півострові активно обговорюється ідея встановлення пам'ятника Путіну.

Як заявив сьогодні в інтерв'ю колишній комендант Майдану, перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій, під час розстрілів 18-20 лютого на Майдані по протестувальниках і силовиках стріляли одні і ті само снайпери. На його думку, це були співробітники російських спецслужб.