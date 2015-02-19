У Німеччині зацікавилися пропозицією України про введення миротворців на Донбас

Про це повідомляють РИА Новости.

"Я вважаю цю пропозицію про розміщення міжнародних миротворчих сил цікавою. Тому що це означає виведення конфлікту на міжнародний рівень, який повинен забезпечити новий рівень співпраці. Тому ця пропозиція дуже цікава", - заявив Реттген.

"Питання полягає в тому, чи буде вона користуватися загальною підтримкою", - додав депутат.

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Раніше, 18 лютого, Рада національної безпеки і оборони України схвалила звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання місій з підтримання миру та безпеки на території України. На засіданні РНБО президента України Петро Порошенко висловив думку, що найкращим форматом миротворчої місії для України буде поліцейська місія Євросоюзу.