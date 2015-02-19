З 1 березня для росіян змінюються правила в’їзду в Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23 зупинено дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема з 1 березня громадяни Росії не матимуть змоги в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України на підставі паспорта громадянина Російської Федерації або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років), за якими раніше здійснювався проїзд.

Читайте такожМЗС сьогодні повідомить РФ, що з березня росіяни зможуть в'їхати в Україну тільки за закордонними паспортамиМіж тим, зазначається, що всі громадяни Росії, які до 1 березня прибули на територію України, виїжджатимуть на підставі документів, за якими вони в’їхали.