Україна почала офіційне обговорення питання миротворців з ООН та ЄС - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Котзіасом.

Він зазначив, що останнім часом провів інтенсивні неофіційні консультації з ключовими партнерами щодо логіки миротворчої місії, її можливого мандату і складу.

“Звичайно, офіційне обговорення цього питання почалося тільки сьогодні - після вчорашнього рішення РНБО з відповідними зверненнями до ООН та ЄС”, - сказав Клімкін.

Він зазначив, що Україна віддана “повному і неодмінному виконанню” мінських домовленостей, і миротворці потрібні для того, щоб забезпечити виконання цих домовленостей.

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Клімкін також зазначив, що логіка вирішення (цього питання) в рамках Організації Об'єднаних Націй встановлена і добре відома. “Після попередніх консультацій з Радою безпеки генеральний секретар ООН має надіслати попередню місію до України. Результати цієї місії мають стати основою для дискусії в Раді безпеки і, відповідно, основою для прийняття рішення. Після прийняття рішення буде сформовано склад, відповідне логістичне забезпечення”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.