Передумовою для направлення в Україну миротворців має бути стабільне перемир'я - Штайнмаєр

Як повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформаційне агентство DPA, про це він заявив у четвер, 19 лютого, під час перебування у Конго.

Дотепер, за словами Штайнмаєра, перемир’я було "радше крихким".

"Якщо Петро Порошенко офіційно це пропонує, ця пропозиція, звичайно, заслуговує на грунтовний розгляд", - зазначив глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Читайте такожМЗС почав готувати звернення в ООН і ЄС про розгортання миротворчої місії на ДонбасіШтайнмаєр додав, що така миротворча місія має сенс лише у тому випадку, якщо її надсилання підтримують усі сторони конфлікту.

Він заявив, що дана ідея обговорювалася під час зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у Мінську, однак відображення в документах за результатами зустрічі не знайшла.

Також необхідною є згода сторін конфлікту щодо участі тих чи інших країн у такій місії, сказав Штайнмаєр. "Усе це потребує трохи часу", - заявив він. До цього необхідно з'ясувати, яким чином можливо покращити "верифікаційні можливості" ОБСЄ, зазначив Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні РНБО президент України Порошенко запропонував обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії ООН. Він зауважив, що найкращим форматом для України буде базування поліцейської місії Євросоюзу, яка працюватиме на підставі рішення Ради безпеки ООН.

На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена вздовж лінії розмежування на Донбасі та неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

19 лютого заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Мачей Поповскі заявив, що верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фередіка Могеріні у разі отримання від Києва запиту щодо поліцейської місії ЄС має його проаналізувати, а потім винести на обговорення держав-членів.