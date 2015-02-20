Вето Росії в ООН щодо миротворців на Донбасі можна подолати - посол України

Українська сторона почала консультації в секретаріаті Організації Об'єднаних Націй (ООН) за механізмом запрошення миротворців на Донбас.

Про це в п'ятницю, 20 лютого, в ефірі "Голосу Америки" розповів постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв, передає Gordonua.com.

"З самого ранку ми почали консультації тут, в секретаріаті ООН, та з нашими партнерами щодо розробки тактики, як виконати це рішення Ради безпеки і оборони України. Від нас сьогодні до кінця дня будуть внесені пропозиції керівництву щодо тактичних кроків. Я думаю, що у нас є кілька аргументів на користь того, що ми зможемо просуватися з цією ініціативою в ООН", - заявив він.

Він підкреслив, що в основному всі делегації, з якими він проводить зустрічі, підтримують рішення РНБО щодо запрошення миротворчої місії.

"Вони розуміють, що Мінські угоди опинилися під загрозою у зв'язку з невиконанням і російською стороною, і підписантами з Луганська і Донецька. І для того, щоб врятувати ці Мінські домовленості, потрібні зусилля ззовні. Такими зусиллями можуть бути міжнародні миротворчі сили", - підкреслив Сергеєв.

Разом з тим він сказав, що вето Росії в ООН щодо миротворців можна подолати.

"Це сигнал Москві - зупинитися, схаменутися і повернутися до того, про що домовлялися. Росія втрачає до себе довіру. Тут, в ООН, всі розуміють, що Росії підпис під документом коштує стільки ж, скільки папір, на якому вона ставиться. Ми розуміємо, що може бути блокування. Але є інші тактичні кроки, як обійти право вето. Я не буду про них говорити, але вони є", - сказав Сергеєв уточнив, що Росію можуть визнати стороною конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого РНБО схвалила запрошення на Донбас миротворчого контингенту ООН та ЄС. У відповідь спікер Держдуми Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що Мінські домовленості не передбачають запрошення миротворців.