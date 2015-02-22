Цього дня рівно рік тому Рада усунула Януковича від влади, а Тимошенко вийшла на свободу (відео)

Причиною усунення стала відмова Януковича підписувати ухвалений напередодні закон про повернення до Конституції 2004 року.

Того дня Конституцію таки повернули, а от самого Януковича у Києві після того вже не бачили.

В ніч на 22 лютого він утік до Харкова, де дав перше інтерв'ю з заявами про "легітимність" і "нацистський переворот".

"Це не опозиція – це бандити", - жалівся тоді Янукович.

Він обіцяв, що залишиться на території України, закликав "всіх міжнародних спостерігачів, всіх посередників" зупинили "переворот".

В розмові з журналісткою екс-гарант грозився влаштувати тур по "південному сходу", проте його планам не судилося здійснитися - наступного разу Янукович вийшов на люди вже у Ростові-на-Дону.

Тим часом у Межигір'ї поспливала його чорна бухгалтерія.

Документи про хабарі на тендерах, видатки на спецквартири та вольєри для страусів, витрати на будівництво об'єктів Межигір'я, побори тощо - усе це добро люб'язно прибило до причалу Київського водосховища прямісінько до рук майданівців, які тоді вже вільно гуляли "безхозною" резиденцією.



22 лютого 2014 року був ознаменований і початком недовгого головування державою Олександра Турчинова.

Верховна Рада ухвалила постанову обрання його спікером, і за Конституцією він взяв на себе обов’язки президента.

"Влада відновлює роботу в Україні" - такими були перші слова Турчинова на посаді спікера.

Згодом Рада конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи, і її того ж дня випустили.

"Найбільше щастя - повернутися в нову Україну без криміналітету. Зараз я мрію тільки про одне: щоб всі, кого народ приведе до влади своїми життями, своєю кров'ю, щоб вони ні в якому разі не пішли робити те ж саме, що робила влада до всіх цих великих подій", - заявляла тоді Тимошенко у першому після виходу з колонії інтерв'ю журналістам.

Того ж вечора вона прилетіла до Києва, і, сидячи у візку, виступила з першою промовою зі сцени Майдану.