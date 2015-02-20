Порошенко і Байден обговорили підготовку можливого розміщення миротворчої місії на Донбасі

Як наголошується в повідомленні прес-служби глави держави, Петро Порошенко і Джозеф Байден обговорили ситуацію, яка склалася через числені порушеня бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню всупереч мінським домовленостями.

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Співрозмовники також обговорили необхідність скоординувати позицію і подальші дії США, ЄС і України. При цьому Петро Порошенко наполіг, що в разі, якщо ситуація не покращиться, США і ЄС зобов'язані ввести подальші санкції проти Росії і вжити заходів для посилення обороноздатності України.

Також президент України і віце-президент США обговорили питання підготовки та координації можливого розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Петро Порошенко також зазначив, що всі військовополонені та незаконно затримані громадяни України повинні бути звільнені згідно з домовленостями, підкреслюється в повідомленні.