Стали відомі деталі останнього інтерв'ю Януковича в Україні

Для всіх довго було загадкою - не тільки, де саме у Харкові переховувався президент-утікач, а й що саме залишилося за кадром його прощальної промови в Україні. Як Янукович дістався Харкова, чому боявся зайти у віп-термінал харківського аеропорту - ексклюзивні зізнання очевидців у сюжеті марафон-ТСН.

На Майдані рахують убитих і плачуть, розстріляних активістів уже понад 90. В Межигір'ї у цей час переполох. Янукович пакує валізи. У ніч на 22 лютого він відлітає у Харків.

"Два вертольоти прилетіло орієнтовно о 12 годині ночі. Я перебував на пероні. Суєта була через те, що все це робилося дуже швидко", - розповідає очевидець.

Керівник служби перевезень у віп-терміналі Антон Падолко був єдиним кому дозволили вийти на злітну смугу. Все було спонтанно і таємно - співробітників харківського аеропорту про приліт тоді ще президента попередили за дві години. Підходити до вікон заборонили. Всі виходи з будівлі закрили.

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З Києва прибули два вертольоти. Янукович, його молодший син Віктор, коханка Любов Полежай і понад 20 держохоронців. Антона попередили, до них ближче, ніж на 30 метрів не підходити.

На Януковича чекав Добкін з додатковою охороною. В аеропорту згадують, після приземлення головний пасажир і компанія вийшли, і ще хвилин 40 про щось домовлялися просто неба. І лише після цього кортеж зі щонайменше шести машин покинув злітну смугу. Ночувати поїхали на околицю Харкова, в президентську резиденцію, більш відому як Обкомівська дача.

І саме тут він дає своє останнє на території України інтерв'ю.

Ганна Кузнєцова - журналістка одного з харківських телеканалів. Через рік вона повертається у маєток. ТСН стала першою кому Кузнєцова погодилася розповісти подробиці тієї зустрічі.

Тоді була субота і її терміново викликали на роботу. Про те, що спілкуватися доведеться з Януковичем, повідомили за дві години.

В резиденцію журналістка приїхала з двома операторами близько полудня. Каже, зустріли два охоронці, ретельно оглянули і запропонували шукати місце для зйомки лише на першому поверсі.

"Не було довгого столу, вони були розставлені окремо. Ванна була відкрита, були кинуті рушники, на підлозі видно було, що хтось вмивався", - згадує журналістка.

Єдине, що її здивувало – це тиша.

Янукович на фоні смугастих шпалер, поруч горить лампа – рік тому не було жодного натяку, де саме він дає інтерв'ю. Ганна каже, що тоді співрозмовник сам вирішив - буде стояти і пояснив: ситуація в країні не та, щоб сидіти.

"Мені хотілося його запитати: що відбувається ?! Чому не можна було це зупинити? Переживав за себе в ситуації, що мені і не сподобалося. Тобто ти президент, гинуть люди, а ти думаєш про себе, а не про те, що відбувається", - каже жінка.

Інтерв'ю тривало хвилин 10. Янукович говорив без папірців і підказок помічників.

"Він вийшов як статуя. Не було в нього ніяких листочків, вийшов, я готовий відповісти на будь-які питання", - згадує Ганна.

Хоча, ділиться журналістка, більшість запитань він ігнорував.

"Основний його меседж був, що мене зрадили. Я кажу: хто вас зрадив? Він каже: мене зрадили. Були моменти, коли я його перебивала. Хотіла зупинити, а він продовжував. Він мене перебивав, весь час перебивав. Ось він говорить, що ми робили всі кроки для стабілізації ситуації. Тут я йому задала - які? Але він продовжував далі. Говорив те, що йому хотілося", - каже журналістка.

Вона показує момент, де Янукович зірвався: "Я нічого підписувати не буду. Відбулося те, як відбулося", - говрить на відео Янукович.

Уже за годину це інтерв'ю поширили усі загальнонаціональні телеканали. І поки Україна слухала заяву Януковича, у цей час він вилетів з Харкова. Два літаки і два гвинтокрил приземляються у Донецьку. Але на батьківщині на втікача чекає сюрприз - прикордонники аеропорту забороняють летіти далі, бо нема належних документів. Переляканий Янукович, кажуть свідки, кілька годин ховається за мурами резиденції Ріната Ахметова. А звідти машинами вирушає у Крим. Без перешкод проїжджає усі пости ДАІ, прибуває до Козачої бухти у Севастополі і далі на десантному катері Чорноморського флоту дістається берегів Росії.