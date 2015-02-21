На Михайлівську площу всю ніч звозили російську військову техніку

Сьогодні на Михайлівській площі у Києві відкриється виставка доказів присутності російських військ на території України.

"21 лютого о 13.00 на Михайлівській площі у Києві відкривається “Присутність” - документальна виставка доказів агресії російських військ на території України", - повідомляє прес-центр АТО.

На площі буде представлено зразки військової техніки, озброєння та амуніції, що використовується російськими регулярними підрозділами та незаконними збройними формуваннями у боях проти сил АТО на сході України.

Як повідомляв УНІАН, на виставці буде представлено захоплені українськими військовими під час операції у Дебальцевому гранатомети, датовані 2014 роком, які не виробляються на території України. Ще одним доказом є безпілотники, що виготовляються тільки на території РФ, оснащені технікою, котра може транслювати зображення на відстань за 20 кілометрів, передавати зображення і координати цілей, робити коригування вогню.

Після завершення виставки частина експонатів буде передана Музею Великої Вітчизняної війни. Інша частина, яка є речовим доказом у відкритих силовими відомствами кримінальних провадженнях, повернеться до відповідних органів.

Російські танки, "Гради", БМП, БТР та іншу військову техніку, яку бійці АТО взяли в "полон", звозили на площу всю ніч.

"Михайлівська площа не спить вночі. Такого вона ще не бачила. Володя Кадигроб теж не спить. Готує виставку "Присутність". З фронту звозять російську техніку. Танки, "Гради", БМП, БТР... Приходьте сьогодні, 21 лютого, з першої години дня на Михайлівську площу. Дивіться, запам'ятовуйте, знайте", - написав на своїй сторінці в Facebook радник голови СБУ Маркіян Лубківський.