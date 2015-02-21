Україна представила докази військової агресії Росії - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов, відкриваючи виставку «Присутність. Докази агресії російських військ на території України» на Михайлівській площі в центрі Києва.

«Тут ви бачите представлені докази злочину проти країни, злочину проти людства. На цій площі представлені докази агресії Російської Федерації проти України… Це страшні докази страшних злочинів російських керівників, зокрема президента Росії Путіна, за які вони будуть відповідати в Гаагському трибуналі», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО нагадав про виготовлену в РФ медаль за взяття Криму, яка була датована 20 лютого 2014 року. «20 лютого 2014 року російські снайпери вбивали наших людей на Майдані. Саме цю дату вони відзначають як початок війни проти України», - додав він.

За словами Турчинова, ми маємо справу не тільки з жорстоким і дуже цинічнім, але і підступним та брехливим агресором. «Агресором, який розповідає всім на всіх рівнях, використовуючи свої потужні засоби пропаганди, що вони не воюють проти України. Але тут ви бачите зброю та бронетехніку, яка підбита або захоплена нашими військовими на сході нашої держави. Ця російська техніка вбиває наших громадян, вбиває цивільних людей», - підкреслив він.

Читайте такожПід час Євромайдану Янукович в істериці погрожував всіх розстріляти - ТурчиновЗокрема, секретар РНБО розповів, що на виставці представлені ракети реактивних систем залпового вогню «Смерч» із Краматорська та автомобілі із Маріуполя, які згоріли в результаті обстрілу міста із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град».

Учасники відкриття виставки вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та захисників України хвилиною мовчання.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 21 лютого, у Києві на Михайлівській площі відкрито документальну виставку «Присутність. Докази агресії російських військ на території України». В експозиції представлено залишки боєприпасів, зразки важкої техніки, стрілецької зброї, безпілотники, документи, одяг, докази інформаційної війни, фото- та відеодокументи.

Зокрема, представлено захоплені українськими військовими під час операції у Дебальцевому гранатомети, датовані 2014 роком, які не виробляються на території України. Ще одним доказом є безпілотники, що виготовляються тільки на території РФ, оснащені технікою, котра може транслювати зображення на відстань за 20 кілометрів, передавати зображення і координати цілей, робити коригування вогню.

Виставка працюватиме для відвідувачів до 28 лютого, після чого частина експонатів буде передана Музею Великої Вітчизняної війни. Інша частина, яка є речовим доказом у відкритих силовими відомствами кримінальних провадженнях, повернеться до відповідних органів.