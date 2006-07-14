Мороз відкрив і закрив засідання Верховної Ради

Ранкове засідання Верховної Ради України закрито. Наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 18 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр МОРОЗ повідомив сьогодні на засіданні парламенту, що Погоджувальна рада обговорила ситуацію навколо формування комітетів парламенту. За його словами, станом на 13 липня чотири із п’яти фракцій подали пропозиції щодо розподілу народних депутатів по комітетах. Як сказав О.МОРОЗ, вчора ввечері фракція БЮТ відкликала свої пропозиції.

За словами спікера, розподіл депутатів по комітетах має здійснюватися за професійною ознакою і за бажанням самих народних депутатів. Він наголосив: «Нам далі відтягувати нікуди» із формуванням комітетів. О.МОРОЗ звернувся до лідерів фракцій визначитися щодо участі народних депутатів в комітетах.

При цьому О.МОРОЗ підкреслив, що має бути збережене пропорційне представництво. Він нагадав, що у комітеті має бути не менше семи і не більше 20 народних депутатів (УНІАН: 13 липня була ухвалена відповідна постанова ВР).

Голова ВР наголосив, що не буде таких комітетів, до яких входитимуть по 35-40 народних депутатів, як це було у парламентах минулих скликань, коли народні депутати йшли у Комітет ВР із закордонних справ, щоб їздити за кордон, а в Комітет ВР з питань бюджету, щоб «впливати на все те, що пов’язано з діяльністю Кабінету Міністрів».