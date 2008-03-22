Серйозність і комплексність загроз, що стоять перед Українською державою в інформаційній сфері, вимагає відновлення активної роботи Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при РНБО України.

Про це сказала у своїй доповіді на засіданні РНБО 21 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Зазначивши, що востаннє питання забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері було предметом розгляду на засіданні РНБО України ще у 2001 році, Р.БОГАТИРЬОВА окреслила 5 комплексів питань, що потребують невідкладних рішень. Це, зокрема, наповнення національного та світового інформаційного простору; запровадження європейських стандартів в інформаційній сфері; розвиток інформаційної інфраструктури; забезпечення прав громадян на конфіденційність інформації; удосконалення системи державного управління в інформаційній сфері.

За словами секретаря РНБО, “магістральним шляхом має стати виробництво власного інформаційного продукту – збільшення його кількості, підвищення його якості і конкурентності. Для цього потрібно створити необхідні організаційні та фінансові умови, що стимулюватимуть виробників і розповсюджувачів”. “Життєво важливим є розширення виробництва програм для державних потреб. Держава не може не опікуватися патріотичним і культурним вихованням дітей і молоді”, - йдеться далі в доповіді. - Окрім того, вимогою часу є різке збільшення присутності українського продукту в світовому інформаційному просторі. Залишається актуальною проблема послідовного здійснення запровадження європейських стандартів в інформаційній сфері шляхом системних демократичних перетворень. Разом з тим, очевидно, що це необхідно робити максимально виважено, не забуваючи про національні інтереси”.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що “систему нормативного забезпечення національної безпеки потрібно поглибити і розширити Доктриною інформаційної безпеки України, яку потрібно створити на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України № 105 від 12 лютого 2007 р.” Також вона підкреслила, що “низька ефективність системи державного управління в інформаційній сфері обумовлена тим, що в державі окрім 5 основних органів державної влади (Національна рада, Мінтрансзв’язку, Мін’юст, Держкомтелерадіо, і НКРЗ) діє понад 20, які причетні до виконання тих чи інших завдань і програм”. Тому, за її словами, “замість конструктивної роботи на благо України левову частку своїх зусиль вони витрачають на міжвідомчі суперечки”.