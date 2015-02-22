У Києві проходить Марш Гідності (пряма трансляція)
11:50, 22 лютого 2015Політика
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В Києві сьогодні проходить Марш гідності, участь у якому візьмуть президенти Німеччини, Польщі, Литви, Грузії, Молдови, Словаччини і президент ЄС.
Планується, що Марш Гідності пройде вулицями Інститутська, Шовковична, Грушевського, Європейською площею і завершиться Молитвою за мир на Майдані Незалежності.
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Про це повідомила прес-служба президента Порошенка.
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