Коморовський заявив, що підтримує ініціативу Порошенка щодо введення миротворців на Донбас
Лідери Польщі та України обговорили ситуацію на Донбасі та реалізацію Мінських домовленостей.
Президент Польщі Броніслав Коморовський підтримує ініціативу президента України Петра Порошенка щодо введення миротворчого контингенту на схід України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко провів зустріч з Коморовським, який перебуває в Україні у зв’язку з пам’ятними заходами, присвяченими річниці Революції Гідності.
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Лідери обох держав обговорили ситуацію на Донбасі та реалізацію Мінських домовленостей.
”Ми підтримуємо реалізацію Мінських домовленостей, але завжди будемо нагадувати Франції і Німеччині, що вони взяли на себе особливу відповідальність”, – сказав Коморовський, підтримавши ініціативу президента України щодо введення миротворчого контингенту.
Також співрозмовники обговорили і домовились активізувати співпрацю між Україною та Польщею в оборонній та енергетичній сферах.
Порошенко подякував свому колезі за його «символічний і дуже важливий візит до України» і відзначив, що ідея проведення Маршу Гідності зародилась під час його візиту до Варшави. Глава Української держави повідомив, що, за попередніми даними правоохоронних органів, у Марші взяли участь близько ста тисяч громадян.
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Глава держави поінформував очільника польської держави, що у цей день акції відбулися по всій країні. ”Наші вороги намагались дестабілізувати ситуацію в Україні”, – сказав президент, повідомивши про теракт в Харкові. - Спецслужбам вдалося попередити теракт в Одесі”.
Коморовський подякував Порошенку за запрошення: ”Мене тут не могло не бути, не могло не бути президента Польщі в річницю Майдану. Це була нагода висловити солідарність Польщі з Україною, яка веде драматичний бій за свою незалежність”, – зазначив польський президент.
Він наголосив, що для нього участь у Марші Гідності – це нагода продемонструвати підтримку європейських прагнень українців.