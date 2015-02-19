Експерти вважають, що введення миротворців на Донбас займе мінімум півроку

Введення миротворчої місії на Донбас, у кращому випадку, можливе через півроку. Такі прогнози озвучив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков під час круглого столу в Інституті Горшеніна, передає LB.ua.

«Миротворча місія - це одна зі складових процесу врегулювання конфлікту. При цьому існує три проблемні моменти. По-перше, рішення і його реалізація буде не нині, не завтра... Як мінімум через півроку, в кращому випадку. По-друге, Росія - це сторона-агресор, учасник конфлікту по суті. Питання про склад такого миротворчого контингенту... І по-третє, - прийняття рішення ООН щодо введення миротворців для кожної країни (члена ООН - LB.ua) буде дуже чутливим, тому що це означає відправити свій контингент в зону бойових дій, де триває збройне протистояння», - заявив він.

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Виходячи з проблемних моментів, на думку Пашкова, Україні потрібно використовувати всі міжнародні механізми, щоб реалізувати пропозицію президента Петра Порошенка.

У свою чергу, екс-спікер МЗС Олег Волошин вважає, що потрібно було просити допомоги миротворців ще після перших домовленостей в Мінську.

«Якщо ми обрали стратегію тимчасово не звільняти Донбас силою, то треба було відразу звертатися до ООН щодо миротворців. Це абсолютно нормальний механізм. Таким кроком ми б у черговий раз показали, чи що Росія - країна, яка не хоче врегулювання конфлікту, або нарешті-то отримали б бар'єр для формування повноцінної оборони та організації мирного життя на звільненій частині Донбасу.... Так, це (введення миротворців - LB.ua) замороження конфлікту, але ми і так маємо заморожування», - заявив Волошин.

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Також він додав, що присутність миротворців на Донбасі може бути тривалою.

«Миротворчий контингент на Кіпрі стоїть з 1974 року. Кіпр вже член ЄС, але це не заважає жителям країни... А з північної сторони стоїть 40 тис. турецької армії», - додав він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко виступив за введення на Донбас миротворчого контингенту ООН.

12 лютого в Мінську тристороння контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі, але воно було порушено вже в перший день.