МЗС Британії назвав участь Росії у мінському процесі цинічною

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд, передає радіо "Свобода". "Зрозуміло, що невід’ємною передумовою для політичного рішення є дотримання режиму припинення вогню і негайне відведення важкого озброєння, як передбачено мінськими домовленостями. Якщо ж ситуація, яку ми бачимо упродовж кількох останніх днів на Донбасі продовжуватиметься, ЄС мусить застосувати додаткові заходи проти Росії", – зазначив британський міністр під час візиту до Естонії.

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При цьому Філіп Хаммонд висловив скептицизм щодо бажання Росії виконувати мінські домовленості. "Можу сказати з досвіду останніх 10 чи 12 днів, що участь Росії у мінському процесі виглядає швидше цинічною, скидається на те, що це домовленість на папері, яка зразу порушується", – наголосив Філіп Хаммонд.