МЗС Британії назвав участь Росії у мінському процесі цинічною
Євросоюз повинен запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Росії, якщо ситуація на Донбасі не зміниться.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд, передає радіо "Свобода". "Зрозуміло, що невід’ємною передумовою для політичного рішення є дотримання режиму припинення вогню і негайне відведення важкого озброєння, як передбачено мінськими домовленостями. Якщо ж ситуація, яку ми бачимо упродовж кількох останніх днів на Донбасі продовжуватиметься, ЄС мусить застосувати додаткові заходи проти Росії", – зазначив британський міністр під час візиту до Естонії.
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При цьому Філіп Хаммонд висловив скептицизм щодо бажання Росії виконувати мінські домовленості. "Можу сказати з досвіду останніх 10 чи 12 днів, що участь Росії у мінському процесі виглядає швидше цинічною, скидається на те, що це домовленість на папері, яка зразу порушується", – наголосив Філіп Хаммонд.