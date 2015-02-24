Комітет ВР з нацбезпеки виступив за звільнення Муженка з поста начальника Генштабу

Про це заявив член комітету, перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт».

За його словами, комітет ухвалив рішення про створення робочої групи з дослідження інформації про перебіг подій у Дебальцевому та надання президенту своїх висновків щодо дій Муженка.

«Мова йтиме про ступінь компетенції Муженка під час прийняття надважливих військових рішень. Ми будемо аргументувати, що посадова особа не є професійною або адекватною у прийнятті рішень у ситуації, що склалась. Ми можемо у бізнесі вести перемовини про будь-що, а під час війни ми втрачаємо людські життя, і це надважливо - хто доводить до втрат і погіршує ситуацію на фронті», - сказав Тетерук.

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«Ми маємо переконати президента, що нам потрібен більш професійний керівник Генштабу. Президент має свої думки з цього приводу, тому саме робота цієї комісії полягає у відокремленні правдивих ситуацій від «сводок», які йому подають керівники Міноборони і Генерального штабу», - наголосив Тетерук.

За словами Тетерука, під час військових дій Україна отримала офіцерів середньої і молодшої ланки, які «своїми діями довели спроможність приймати адекватні розумні рішення і заслуговують на підвищення».