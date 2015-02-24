Комітет ВР з нацбезпеки виступив за звільнення Муженка з поста начальника Генштабу
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендуватиме президенту України Петру Порошенку звільнити начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.
Про це заявив член комітету, перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт».
За його словами, комітет ухвалив рішення про створення робочої групи з дослідження інформації про перебіг подій у Дебальцевому та надання президенту своїх висновків щодо дій Муженка.
«Мова йтиме про ступінь компетенції Муженка під час прийняття надважливих військових рішень. Ми будемо аргументувати, що посадова особа не є професійною або адекватною у прийнятті рішень у ситуації, що склалась. Ми можемо у бізнесі вести перемовини про будь-що, а під час війни ми втрачаємо людські життя, і це надважливо - хто доводить до втрат і погіршує ситуацію на фронті», - сказав Тетерук.
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«Ми маємо переконати президента, що нам потрібен більш професійний керівник Генштабу. Президент має свої думки з цього приводу, тому саме робота цієї комісії полягає у відокремленні правдивих ситуацій від «сводок», які йому подають керівники Міноборони і Генерального штабу», - наголосив Тетерук.
За словами Тетерука, під час військових дій Україна отримала офіцерів середньої і молодшої ланки, які «своїми діями довели спроможність приймати адекватні розумні рішення і заслуговують на підвищення».