Кушнарьов пропонує формулу ”Два Віктори - одна Україна”

Лідери Партії регіонів називають неприйнятними умови «Нашої України» щодо ведення подальших консультацій, але не втрачають надії на продовження діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявив журналістам, що вчора переговори з «Нашою Україною» були завершені і «поки потенціалу для їх продовження немає». При цьому він додав, що «Наша Україна» і Президент Віктор ЮЩЕНКО сформулювали неприйнятні позиції. «Ми відхилили ці ультимативні умови і навіть не хочемо їх обговорювати», - наголосив Є.КУШНАРЬОВ. Зокрема, він нагадав, що «Наша Україна» виступає проти того, аби на посаду прем’єр-міністра претендував лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і щоб у коаліції були присутні комуністи.

Також Є.КУШНАРЬОВ нагадав, що «Наша Україна» висловлюється проти приєднання до вже існуючої коаліції (антикризової коаліції за участю Партії регіонів, СПУ та КПУ), а хоче вести переговори про формування нової коаліції.

«Ми вважаємо, що цей потяг уже пішов. Фактично вони пропонують нам те, з чим ми погодились на етапі перемовин три тижні тому, але від чого вони відмовились», - сказав Є.КУШНАРЬОВ, нагадавши, що тоді існувала домовленість про сформування коаліції Партії регіонів і «Нашої України», і головні посади ділились таким чином, що В.ЯНУКОВИЧ мав обійняти посаду голови ВР, а Юрій ЄХАНУРОВ – залишитись прем’єр-міністром. Під цією формулою, за словами Є.КУШНАРЬОВА, підписались представники обох політичних сил.

За його словами, зараз «Наша Україна» намагається повернутись до цих домовленостей, але «двічі в одну й ту саму річку увійти не можна». Тому він вважає, що необхідно шукати новий, прийнятний формат. «Я вважаю, що ми не вичерпали усіх можливостей, хоча не можу не бачити, що вчора своїми заявами «Наша Україна» різко радикалізувалась і фактично почала вибудовувати своєрідний бастіон між собою і нами», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він вчергове наголосив, що найбільш принциповим є питання прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА, і Є.КУШНАРЬОВ вважає аргументацію Президента несерйозною.

На думку Є.КУШНАРЬОВА, якби Президент висловив свої конструктивні позиції, у тому числі щодо нейтральної фігури прем’єра три місяці тому, то вже давно б ці питання були вирішені. А сьогодні, за його словами, потенціалу для реалізації президентського конструктиву не має. «Він сьогодні пропонує нам ходити по спаленому мосту», - наголосив він.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, оскільки зараз В.ЮЩЕНКО користується підтримкою в одній половині України, а В.ЯНУКОВИЧ користується безперечною підтримкою в іншій, то приведення на вищі посади в державі цих двох фігур відкрило можливості для об’єднання України. «Я пропоную формулу: «два Віктори - одна Україна», - сказав він.

У свою чергу представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ повідомив журналістам, що під час консультацій у Президента було чітко сказано, що коаліція створена із дотриманням усіх юридичних норм і Конституції, і ніхто не буде змінювати її склад та переглядати подання на прем’єр-міністра. «Це заздалегідь неприйнятна умова для забезпечення конструктивного діалогу з будь-якою політичною силою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що сьогодні ні в кого немає права ставити під сумнів рішення більшості депутатів щодо утворення коаліції і висунення ними кандидатури прем’єр-міністра. «Не подобається більшість - це їхня справа, але більшість нараховує 241 депутата, вона створена відповідно до Конституції, і будь-які намагання визнати цю більшість нелегітимною означають державний переворот у країні», - заявив М.АЗАРОВ.