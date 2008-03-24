Луценко озвучив умову, за якої він балотуватиметься в мери Києва

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко готовий балотуватися в мери Києва на позачергових виборах, якщо його висунуть як єдиного кандидата від демократичних сил. Про це він заявив у вечірньому ефірі телеканалу "ICTV", повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Я не заперечуватиму, що у мене були і залишаються амбіції очолити столицю України. Але, в той же час, я прийму своє рішення тільки в тому випадку, якщо буде підтримка моєї кандидатури з боку партнерів по демократичній коаліції. Самостійно виставлятися на парад амбіцій я не звик, і так не робитиму і в майбутньому", - наголосив Ю.Луценко.

Відповідаючи на запитання, чи висуне він свою кандидатуру у разі її підтримки з боку всіх демократичних сил, міністр внутрішніх справ відповів ствердно. "Так, якщо мене підтримають мої колеги по коаліції, представники всіх демократичних сил. Якщо ж цього не відбудеться, то я наполягатиму, щоб як єдиний кандидат був підтриманий хто-небудь більш гідний", - відзначив міністр. "Це єдине завдання, яке я бачу перед собою, як перед політиком" - додав він.

Також міністр вважає, що демократичні сили повинні провести консультації з приводу єдиного кандидата на пост мера Києва між собою, а також "з лідером демократичних сил, яким є Президент України".

Як відомо, 18 березня Верховна Рада прийняла постанову про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови. Документ був підтриманий в цілому 246 депутатами (БЮТ - 155 голосів, НУНС - 59, КПУ - 26, Блок Литвина - 6). Партія регіонів не голосувала за цю постанову. 20 березня Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк підписав Постанову "Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови".

Позачергові вибори мера Києва і Київської міської ради відбудуться 25 травня 2008 року, а виборча кампанія почнеться 26 березня.