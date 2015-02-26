Полторак пройшов люстраційну перевірку

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, Апарат ВРУ провів перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених законом України "Про очищення влади" до міністра оборони України.

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"За результатами перевірки встановлено, що до Полторака С. Т. не застосовуються заборони, визначені частинами 3 та 4 статті 1 закону України "Про очищення влади", - йдеться в документі.

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Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності з європейськими стандартами».