Сили АТО готові в будь-який момент повернути озброєння на початкові позиції - Порошенко

Про це в ході церемонії випуску в Національному університеті оборони заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба президента.

"Вчора на виконання мінських домовленостей ми почали відведення деяких важких озброєнь від лінії розмежування на Донбасі. Однак це лише перший, тестовий крок, початок виконання мінського плану, який ми відвоювали на дуже важких переговорах у Мінську, який поки порушується противником. І тому, в будь-який час, в будь-який момент наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і у стислі, у найкоротші терміни дати відсіч ворогові", - заявив Порошенко.

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Порошенко зазначив, що навіть у випадку найбільш оптимістичного сценарію воєнна загроза зі сходу буде існувати: "Навіть у випадку найбільш оптимістичного сценарію на Донбасі, навіть у разі тривалого перемир'я, яке перейшло б у політичне врегулювання і стабільний світ, воєнна загроза зі сходу, на жаль, залишається актуальною і вимагає постійних зусиль і зміцнення обороноздатності держави".

Нагадаємо, 26 лютого українська сторона почала відведення важких знарядь від лінії розмежування на Донбасі. Вчора українська сторона передислокувала 100-мм протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Передислокація підходить під наглядом ОБСЄ. Сьогодні процес продовжиться.