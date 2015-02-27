Радники Путіна занепокоїлися здоров'ям Савченко: "У разі смерті вона стане в Україні героєм"

Після відвідування українки в Матроській тиші Масюк повідомила, що її стан здоров'я за останні дні сильно погіршився, і висловила побоювання, що Савченко може померти в найближчі дні. Правозахисниця стверджує, що у голодуючої 76-й день льотчиці почалися серйозні проблеми з внутрішніми органами. Про це повідомляється на сайті Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

“Не в наших силах звільнити Надію Савченко з-під арешту, але ми в праві звернутися до тих, хто може змінити їй запобіжний захід. Наприклад, на домашній арешт в стінах українського посольства в Москві або в орендованій адвокатами квартирі в Москві. Це врятує їй життя", - йдеться в повідомленні Масюк.

Російська правозахисниця також апелює до того факту, що за дев'ять місяців, що Надія Савченко вже провела під арештом, слідчі так і не представили ніяких доказів її причетності до загибелі російських журналістів.

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“У разі смерті Надії Савченко в російській в'язниці, в Україні вона буде національним героєм, її ім'ям назвуть загін добровольців, військовий літак і ще площу в Києві, а Росія отримає черговий санкційний список. Є список загиблого в російській в'язниці Магнітського, буде ще й список Савченко", - висловила свою думку Олена Масюк.

Передбачаючи можливі заперечення колег, які вважають українку винною, Масюк попросила ще раз врахувати, що жінка може померти в найближчі дні.