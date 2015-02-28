Саакашвілі розповів про останні дні життя Нємцова

"Я зустрів Бориса Нємцова в останній раз кілька днів тому в Києві, в готелі" Фермонт. Ми пообідали і він розповів мені про марш, який він з соратниками планував провести в Москві", - розповів про свою останню зустріч з Нємцовим Саакашвілі.

"Абсолютно природно, я запитав його, чи він не боїться за свою безпеку в Росії, особливо зараз. Він відповів, що Путін живе за поняттями і його, як колишню посадову особу, навряд чи посадять надовго. Я його перебив і сказав, що він більше повинен боятися отрути в келиху червоного вина, який він тримав в руках, ніж арешту, але подивившись на вираз його обличчя, я відразу зрозумів недоречність жарту", - згадує Саакашвілі.

"Потім ми ще довго говорили про те, як закінчить Путін і обидва погодилися, що в його поведінці багато паралелей з Мілошевичем, якого війна зробила популярним і вона ж його згубила. Сьогодні я відразу ж згадав, що при Мілошевичі також вбивали опозиціонерів", - додав екс-президент Грузії.

Саакашвілі зазначив, що "Боря Нємцов був дуже сміливою людиною, навіть дуже відчайдушним. З ним можна було сперечатися і не погоджуватися, але неможливо було залишитися байдужим".

"Я знав його з середини 90-х, ми часто спілкувалися, особливо в останні роки. Пішов з життя один інших народів і, одночасно справжній патріот Росії, просто дуже цікава людина в країні, якою керують злісні посередності. Дуже шкода...", - сказав Саакашвілі.