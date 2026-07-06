Китай створив 'кишеньковий' авіаносець, що змінює правила війни на морі, - ЗМІ

Китайці поєднали великий десантний корабель із авіаносцем, створивши справді загрозливу силу.

Китай завершив один із ключових етапів будівництва свого першого універсального десантного корабля проєкту Type 076 "Сичуань", який може стати принципово новим класом бойових кораблів. Як пише Army Recognition, нові фотографії підтвердили завершення розмітки польотної палуби, а також встановлення електромагнітної катапульти (EMALS) і системи аерофінішерів, що дозволить запускати та приймати літальні апарати за авіаносною схемою.

У публікації зазначається, що Type 076 стане першим у світі десантним кораблем, спроєктованим для регулярного використання літаків із катапультним стартом і посадкою за допомогою аерофінішерів. За оцінкою авторів, це виводить Китай у пряму технологічну конкуренцію з американськими універсальними десантними кораблями класів America та Wasp.

"Якщо його буде успішно інтегровано із сучасними безпілотними бойовими літальними апаратами, Type 076 може змінити оперативну роль десантних кораблів", - наголошують автори статті.

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За даними видання, оприлюднені на початку липня знімки демонструють повністю готову конфігурацію польотної палуби з місцями для гелікоптерів, руліжними доріжками та позначеннями катапульт. Видимі електромагнітні катапульти й троси аерофінішерів свідчать, що корабель наближається до етапу портових випробувань перед виходом у море.

Автори нагадують, що новий корабель є розвитком десантного корабля Type 075, який був розрахований насамперед на використання гелікоптерів. Натомість Type 076 поєднує повноцінні десантні можливості з авіаційною системою, яка раніше не застосовувалася на кораблях цього класу.

Як пояснює видання, встановлена система EMALS базується на технологіях, створених для китайського авіаносця Fujian. Однак Type 076 не призначений для регулярної експлуатації палубних винищувачів. Натомість катапульта, як вважають аналітики, оптимізована для запуску новітніх безпілотників, зокрема малопомітного ударного дрона GJ-11 Sharp Sword, а також перспективних розвідувальних, протичовнових, радіоелектронних і транспортних безпілотних систем.

"Електромагнітний запуск дозволяє цим літальним апаратам злітати з більшими запасами пального, важчим обладнанням для виконання місії, потужнішими радіолокаційними системами та більшою кількістю озброєння", - наголошує видання.

За оцінками експертів, водотоннажність Type 076 становитиме від 50 до 60 тисяч тонн, що зробить його найбільшим десантним кораблем у світі. Очікується, що він зможе перевозити від 900 до 1200 морських піхотинців, десантну бронетехніку, десантні катери на повітряній подушці та авіагрупу приблизно з 30–40 літальних апаратів, включаючи гелікоптери й безпілотники.

Видання також порівнює китайський корабель із американськими класами America та Wasp. Вони оснащені винищувачами F-35B, конвертопланами MV-22 Osprey та іншою пілотованою авіацією, але не мають катапульт і аерофінішерів. На думку авторів, Китай обрав інший шлях розвитку, зробивши ставку на безпілотну авіацію для ведення розвідки, радіоелектронної боротьби, наведення ракет і нанесення ударів.

Як підсумовує видання, якщо під час випробувань підтвердиться ефективність інтеграції електромагнітних катапульт, аерофінішерів і палубних безпілотників, "Сичуань" може стати одним із найважливіших військово-морських проєктів десятиліття та вплинути на майбутній розвиток десантних кораблів у світі.

Протистояння в Тихому океані

Як писав УНІАН, китайські кораблі вперше здійснили маневри за межами "Першого острівного ланцюга", пройшовши протоку Баші та розпочавши картографування морського дна на схід від Тайваню. Аналітики розцінюють це як тактику "нарізки салямі", коли Пекін поступово утверджує контроль над спірними районами, використовуючи цивільні судна для створення нових "фактів на воді".

Дії КНР викликали різку міжнародну критику, адже вони мають не лише політичний, а й військовий вимір – отримані дані можуть посилити можливості китайських підводних човнів та загрожувати енергетичній безпеці Тайваню.

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