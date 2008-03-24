ЦВК визнала обраними 15 нових депутатів БЮТ у Київраді

15:47, 24 березня 2008
Політика
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З`їзд прийняв рішення 2 червня

ЦВКЯк повідомляв УНІАН, 2 червня 2007 р. на міжпартійному з’їзді виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 15-ти депутатів Київради, що були обрані за виборчим списком БЮТ: Андрія АНДРЮШКІНА; Андрія АРТЕМЕНКА; Віталія БАБАКА; Миколи БОЙЧУКА; Михайла БРОДСЬКОГО; Олександра ДАНИЛОВА; Олександра ДРАПІЯ; Олексія ЄВЛАХА; Світлани ЗОРІНОЇ; Андрія ІВАНОВА; Олексія КРИВОПІШИНА; Леоніда КРЮЧКОВА; Віктора МАНЖУРИ; Олександра ПРИТИКИ та Олександра СВЕРБИУСА.

ЦВК декілька разів намагалась зібратись на засідання, щоб розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради від БЮТ, але через відсутність кворуму засідання переносилось.

 

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