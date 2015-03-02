МЗС направило Росії ноту з вимогою забезпечити повернення в Україну Дурицької

Про це речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, український консул у Москві зустрічався з Дурицькою, яка зараз проживає у квартирі друзів Немцова, і вона написала заяву на ім’я консула із проханням сприяти якнайшвидшому її поверненню в Україну.

«На підставі цієї заяви посольство України направило ноту до МЗС РФ із вимогою забезпечити повернення нашої громадянки на батьківщину і з вимогою дотримуватися всіх її прав», - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що Дурицька не є підозрюваною, вона є свідком, і тому формально не має жодних обмежень щодо пересування і щодо повернення в Україну.

Водночас речник МЗС зауважив, що фактично Дурицькій поки що не дають можливості повернутися в Україну, незважаючи на всі спроби цього добитися і з боку адвокатів, і з боку посольства України.

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«Ми все-таки сподіваємося, що найближчими днями, коли закінчаться всі слідчі дії, нам вдасться повернути її в Україну», - сказав Перебийніс.

Відповідаючи на запитання, чи перебуває Дурицька під домашнім арештом, Перебийніс зазначив: «Правоохоронні органи Росії не говорять, що вона під арештом, вони кажуть, що вона вільна у пересуванні, але вони говорять, що її життю загрожує небезпека, тому щодо неї посилені заходи безпеки, і вона перебуває під постійною охороною, і фактично виходить, що вона обмежена у своєму пересуванні».

За словами речника МЗС, поки що неможливо спрогнозувати, коли Дурицька повернеться в Україну.

«За її словами, вона вже дала всі можливі свідчення, до речі, вона зробила це добровільно, тому, в принципі, ми вважаємо, що найближчими днями вона має повернутися додому», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито в ніч на 28 лютого у Москві, під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив у політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

На момент убивства з політиком була громадянка України Дурицька.

Нємцова поховають на Троєкуровському кладовищі у Москві 3 березня.