Росія продовжує акти агресії проти України - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“У порушення домовленостей, досягнутих у Мінську 5 та 19 вересня минулого року, а також підписаного у Мінську 12 лютого Комплексу заходів з імплементації Мінських угод, російська сторона продовжує акти агресії проти України, надання підтримки терористичним угрупованням “ДНР” та “ЛНР”, а також інші дії, спрямовані на подальше загострення ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей”, - сказав Перебийніс.

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Зокрема триває концентрація та пересування військової техніки російських Збройних сил, зокрема танків, бронетранспортерів, іншої броньованої техніки, реактивних систем залпового вогню, зенітних та артилерійських установок в окремих районах Донецької та Луганської областей. Також фіксується переміщення з території РФ в Україну техніки та особового складу російських Збройних сил, активно проводиться повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами російських Збройних сил, в тому числі з неодноразовим порушенням повітряного простору України у районах ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей.