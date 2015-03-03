Кабмін змінив терміни нового опалювального сезону

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №74 від 2 березня 2015 року.

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Згідно з постановою, опалювальний сезон для населення, що використовує природний газ для опалення приміщень, триватиме з 1-го жовтня по 30 квітня включно. А міжопалювальний період - з 1-го травня по 30 вересня включно.