Кабмін змінив терміни нового опалювального сезону
20:25, 03 березня 2015Політика
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Кабінет міністрів змінив межі опалювального періоду, подовживши його на місяць - з 1 жовтня по 30 квітня.
Кабмін продовжив на місяць наступний опалювальний сезон / УНІАН
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №74 від 2 березня 2015 року.
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Згідно з постановою, опалювальний сезон для населення, що використовує природний газ для опалення приміщень, триватиме з 1-го жовтня по 30 квітня включно. А міжопалювальний період - з 1-го травня по 30 вересня включно.
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